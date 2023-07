Scamacca manda segnali: «Io, un affare». Dybala, appuntamento per il rinnovo

Renato Sanches è in Giappone, in ritiro con il Psg: Luis Enrique lo osserva ma ci crede poco (lo ha schierato terzino...) il club è disposto a cederlo, come lui Wijnaldum, che potrebbe essere pure un ritorno di fiamma. Il Portoghese si allena a parte, ha ancora qualche problema fisico da smaltire (e tanti ne ha avuti in passato). Pinto lo osserva da lontano e ci ha fatto un pensierino, confidando nei buoni rapporti tra i Friedkin e Al-Khelaifi , patron del Paris. Un prestito alla Wijnaldum, insomma. Pensierino dolce anche per Scamacca, pronto a tornare a Roma. Ieri l'attaccante ha rilasciato un'intervista, in uscita oggi, al sito sportivo "Cronache di spogliatoio". Un altro segnale per Pinto. «Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. (...) Poi la questione Dybala. A spingere la diligenza giallorossa c'è in prima persona Mou, che ha messo la permanenza della Joya come una priorità. Paulo per José è pure una sponda utile a catturare qualche esca di un certo livello, dal suo amico Alvaro Morata (convocato per la tournée in Corea del Sud dall'Atletico di Madrid) al compagno di Nazionale De Paul. Due big ad alto costo. (...)

(Il Messaggero)