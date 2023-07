Scamacca, Broja al West Ham è quasi fatta: la mossa libera il bomber per Mou

Uno a Londra ci è appena tornato, di ritorno dall’Australia. L’altro, invece, ci è rimasto anche un po’ a sorpresa, quando invece pensava di lasciarla per seguire la squadra nella tournée negli Usa. Il primo è Gianluca Scamacca, l’uomo che la Roma aspetta per risolvere il problema del centravanti. Il secondo è invece Armando Broja, quello che può sbloccare definitivamente la situazione. L’attaccante albanese del Chelsea, infatti, è il primo obiettivo del West Ham e di David Moyes, l’allenatore degli Hammers, che lo vuole piazzare al centro dell’attacco per avere maggiore profondità e un attacco allo spazio più efficace. [...] La Roma, intanto, non ha ancora fatto ulteriori passi avanti per il centravanti del West Ham, dopo il viaggio di Tiago Pinto a Londra di una ventina di giorni fa in cui il general manager giallorosso aveva sondato l’eventuale disponibilità del club inglese a dare il giocatore in prestito. Ipotesi che venti giorni fa era stata messa da parte, ma che negli ultimi giorni ha ripreso quota, con gli Hammers che sono anche entrati nell’ottica di lasciar partire Scamacca in prestito (oneroso), legandolo però ad un obbligo di riscatto condizionato (e non più fisso, come invece era stato chiesto proprio venti giorni fa). [...] Sul taccuino dei giallorossi restano vivi i nomi di Patson Daka (Leicester City) e André Silva (Lipsia), un altro che sembra voler cambiare aria, dopo che i tedeschi hanno speso la bellezza di 46 milioni (più 6 di bonus) per assicurarsene i servigi futuri.

(gasport)