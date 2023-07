Scacco alla pirateria: il pezzotto si oscura in 30'

Quando il 19 agosto ripartirà il campionato, guardare le partite sul pezzotto sarà decisamente più complicato. Prima ancora della fine del primo tempo, lo schermo potrebbe essere oscurato. Lo permetterà la nuova legge sulla pirateria approvata ieri in Senato. Una norma che, prima di tutto, vuole scoraggiare il fenomeno della diffusione illegale dei contenuti - non solo sportivi - che viaggiano su supporti abusivi. Ma il calcio è il più diretto beneficiario: basterà una segnalazione all'Agcom dalla Lega Serie A o dalle tv Dazn e Sky per far partire l'iter e la richiesta ai vari fornitori di rete internet di interrompere il servizio "entro i 30 minuti dalla segnalazione". [...]

(La Repubblica)