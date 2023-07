Sanches sembra più vicino. Alla finestra per Scamacca

Nell'amichevole di ieri del Psg contro il Cerezo Osaka il portoghese Renato Sanches è rimasto in panchina, così come in quella precedente contro l'Al Nassr. Il giocatore sta trattando con la Roma il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto, con i due club che dovrebbero trovare un accordo ad inizio della prossima settimana. Lui intanto si è già sentito con José Mourinho e Nuno Santos, il preparatore dei portieri, con cui ha lavorato al Lille.

Sul fronte Scamacca invece, David Moyes ha confermato ieri il bisogno di una punta. Anche la Roma l'aspetta, per poi mettersi a tavolino e provare a chiudere per il centravanti. Vina intanto è vicino al Sassuolo, mentre Reynolds è virtualmente un nuovo giocatore del Westerlo. Manca solo Villar, la cui trattativa col Granada procede già da qualche giorno.

(gasport)