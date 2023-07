Sanches più Scamacca: settimana chiave. Pinto stringe

Basterebbe un volo, a Londra, la prossima settimana, o anche meno, per porre fine al tormentone Scamacca, ieri partito in panchina – entrato a 20′ dalla fine – nell’amichevole con il Rennes (interessato a Matic)? Forse sì, i tempi di attesa sono questi. Moyes, manager del West Ham, ha ammesso che il club sta cercando un vice Gianluca. [...] La prossima settimana si potrebbe chiudere il cerchio magico: prestito oneroso con riscatto legato a condizioni “tecniche”. Scamacca è il miglior attaccate possibile, visto che Morata, il prescelto di Mourinho, costa troppo. [...] Il prescelto per la mediana diventa Sanches, che prima deve far rientro dalla tournée in Giappone, che di certo non lo ha visto protagonista in questi giorni, tra allenamenti in solitudine ed esclusioni dalle amichevoli del Psg. [...]

