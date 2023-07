Sanches piace. E la mini-multa salva i titolari

L'obiettivo numero uno per l'attacco della Roma resta Gianluca Scamacca, con i giallorossi che la prossima settimana avranno un contatto col West Ham puntando ancora sul prestito oneroso. Gli inglesi potrebbero anche trattenere il giocatore per rilanciarlo, anche se c'è già un accordo tra la Roma e Scamacca. Dopo aver chiuso il capitolo plusvalenze i giallorossi potrebbero presentarsi al West Ham con un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Le alternative Morata, Dia, Iheanacho e Lukebakio sono costose, mentre resta in piedi la pista Adama Traoré che però ha dato priorità al Milan. Ieri intanto è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di El Shaarawy con un video social, a breve ci sarà l'annuncio.

A centrocampo invece, se dovesse tramontare Frattesi, la Roma potrebbe pensare a Renato Sanches del PSG. Piace a Tiago Pinto e Mourinho ma lascia qualche dubbio dal punto di vista fisico. Oltre al portoghese si valuta Sabitzer del Bayern Monaco, mentre Llorente e Kristensen sono in attesa di tornare nella capitale, con i club che si stanno accordando per un prestito con diritto per il terzino e con obbligo per il centrale.

