La Roma sta cercando di trovare quel centrocampista che serve a Mourinho per completare la rosa in mezzo al campo. Con Sabitzer che è oramai in stand-by, i nomi al vaglio sono sostanzialmente due: il portoghese Renato Sanches (Psg) e l’argentino Nicolas Dominguez (Bologna). [...] Nel frattempo a Trigoria hanno ceduto il giovane portiere Gabriele Baldi (classe 2004) al Giugliano, mentre c’è un altro 2004 che fa gola a tanti in Europa: si chiama Giacomo Faticanti, su di lui il Bruges.

