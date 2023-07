Mentre Tiago Pinto è pronto a chiudere la trattativa con il Psg per il prestito di Renato Sanches, è arrivata la fumata bianca per la cessione di Bryan Reynolds al Westerlo. Il terzino torna quindi in Belgio, dove ha giocato in prestito la passata stagione, per 3,5 milioni più il 25% sulla futura rivendita. Risolti i problemi fiscali che avevano rallentato la trattativa. Con la Roma dal gennaio del 2021 8 presenze complessive, senza mai brillare.

(gasport)