Sanches e Scamacca, la chiusura è in arrivo

La prossima settimana Tiago Pinto accelererà per chiudere le trattative per Renato Sanches del Psg e Gianluca Scamacca del West Ham. Il centrocampista è fuori dal progetto tecnico e nelle ultime ore ha aperto alla Roma. I due club si aggiorneranno nei prossimi giorni per colmare la differenza economica e discutere la formula. Tiago Pinto è pronto ad offrire 2 milioni di prestito e 12 per il riscatto legato alle presenze, col Psg che però lo valuta 20 milioni circa. I buoni rapporti però lasciano pensare alla fumata bianca.

In settimana poi Pinto volerà a Londra per chiudere anche per Scamacca. Nell'ultima amichevole Belotti, unico attaccante disponibile, ha giocato tutti i 90 minuti ed è impensabile iniziare la stagione senza un altro numero 9. Intanto Shomurodov è ufficialmente del Cagliari, Vina dovrebbe finire in prestito al Sassuolo mentre Villar è in trattativa col Granada. Per Reynolds la Roma riceverà 3.5 milioni dal Westerlo più il 25% sulla futura rivendita.

(corsera)