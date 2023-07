Sanches e Scamacca allo sprint. Dalla Spagna arriva il baby Guerrero

Ieri pomeriggio è sbarcato in Algarve Tiago Pinto, il generai manager della Roma che ha subito relazionato con Mourinho anche sullo stato delle trattative aperte. Scamacca da una parte, Renato Sanches dall'altra. Sono loro i due giocatori che la Roma punta di portare a casa per completare la rosa e chiudere il cerchio, tra attacco e centrocampo. Sul portoghese, tra l'altro, la Roma ha fatto sapere al Psg di essere pronta a pagare il prestito oneroso. (...) Intanto a Trigoria sono ad un passo dai prendere Julen Jon Guerrero, 19 anni, figlio dello storico attaccante di Spagna e Athletic Bilbao. Trequartista del Real Madrid (con cui ha un contratto fino al 2025), lo scorso anno ha giocato in prestito all'Amorebleta (Serie C spagnola), segnando 4 gol in 17 partite. Arriverà in prestito con diritto di riscatto e inizierà con la Primavera. (...)

(gasport)