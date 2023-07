Sanches è l’occasione a centrocampo. Ma quanti infortuni nell’ultimo anno

Quattro infortuni muscolari di cui uno traumatico, 111 giorni di stop, 19 partite saltate e solo 6 volte titolare in Ligue 1. Dati che in questi giorni sono motivo di discussione a Trigoria e non solo. Renato Sanches, però, ad oggi è l’obiettivo più semplice e automaticamente quello più vicino per completare il reparto dei centrocampisti. [...] Non una garanzia in questo caso, perché l’ultimo anno è stato il peggiore vissuto in carriera con soli 905 minuti giocati. In quello precedente al Lille, invece, ha giocato la bellezza di 2217 minuti nonostante l’infortunio al menisco lo ha tenuto fuori un mese e mezzo. Classe 1997 è un centrocampista centrale, abile negli inserimenti. Punti di forza che però non bastano a far dimenticare la fragilità fisica che lo contraddistingue da quando era al Lille. Ma considerando l’arrivo di Aouar e la continuità di Cristante potrebbe tornare utile per far rifiatare sia Pellegrini che Matic. [...]

(Il Messaggero)