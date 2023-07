Sanches, dal PSG ok al prestito. Per Karsdorp c’è il Marsiglia

Centravanti ma non solo. Perché nello scacchiere tattico di Mourinho all’appello manca ancora un centrocampista. L’apertura del Psg al prestito per Renato Sanches è una notizia che ieri è arrivata dalla Francia. [...] Con l’arrivo di Kristensen, sulla fascia destra José ha tre interpreti: uno è di troppo. Considerando l’esborso di 7 milioni per Celik appena un anno fa, sul mercato c’è Karsdorp. Che dopo aver ricevuto delle offerte dall’Arabia è venuto a conoscenza del sondaggio effettuato dal Marsiglia. Si fatica invece a trovare una sistemazione a Shomurodov. Reynolds vicino al Westerlo, Faticanti piace al Bruges, Viña verso il ritorno al Bornemouth.

(Il Messaggero=