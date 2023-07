Sanches attende

IL ROMANISTA (J. MIRABELLA) - Durante la sessione di calciomercato sono tanti gli indizi che i direttori sportivi sono pronti a cogliere e che possono indirizzare le trattative. Uno degli obiettivi principali del mercato della Roma, oltre all'attaccante, è portare alla corte di José Mourinho anche un altro centrocampista. Un giocatore in grado di ricoprire il ruolo in cabina di regia, di saper disegnare geometrie in campo, ma soprattutto anche di saper agire come mezz'ala. Un incursore in grado di garantire qualità, ma anche tanta qualità grazie alle sue doti tecniche. Tutti questi indizi e caratteristiche portano al nome di Renato Sanches. (...) Nella scorsa sessione estiva di cal-ciomercato è approdato al Paris Saint-Germain, squadra che ora sembrerebbe non puntare più su di lui. Luis Enrique ha altri progetti tecnici e uno degli indizi più chiari è arrivato anche nella giornata di ieri durante l'amichevole contro l'Al-Nassr. Durante la gara contro il club arabo, il tecnico spagnolo ha effettuato ben nove cambi e Renato Sanches è rimasto seduto in panchina per tutta la durata del match, insomma ruolo di spettatore non pagante. Un segnale chiaro nei confronti del giocatore che già da tempo ha capito che forse è meglio cambiare aria per tornare protagonista e Roma è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. L'ottimo rapporto tra i Friedkin e Al-Khelaifi può sicuramente favorire la trattativa che potrebbe essere molto simile a quella di Wijnaldum dello scorso anno: prestito con parte dell'ingaggio - 6 milioni lo stipendio del calciatore - a carico del club francese. Tutti gli indizi portano al portoghese. (...)