Sabitzer verso il Borussia, ora si punta su Sanches

Mentre in terra portoghese la Roma è al lavoro per la seconda parte della preparazione estiva, Tiago Pinto è operativo sul mercato per portare i rinforzi chiesti da José Mourinho. Per completare la rosa della prossima stagione - che inizierà ufficialmente tra meno di un mese con la prima gara di campionato contro la Salernitana - servono almeno due tasselli per completare il puzzle. I reparti che in questo momento chiedono rinforzi con maggiore urgenza sono quello offensivo e il centrocampo. In queste settimane sono stati molti i nomi dei vari centrocampisti affiancati ai giallorossi, ma in cima alla lista del General manager portoghese rimangono sempre quelli di Renato Sanches e di Marcel Sabitzer. Il fattore temporale entra in gioco anche in questo caso perché il Borussia Dortmund nelle ultime ore si è inserito prepotentemente per il centrocampista del Bayern Monaco che è pronto a rimanere in Bundesliga ma con la maglia nera e gialla. L’austriaco piaceva molto a Mourinho e alla società

grazie alla sua duttilità e alla sua esperienza in campo internazionale, ma il club tedesco ha anticipato la concorrenza giallorossa. L'operazione è in chiusura sulla base di 19 milioni di euro, rimane solo da limare gli ultimi dettagli per rendere il tutto ufficiale. Renato Sanches rimane l'unica pista al momento percorribile a meno di clamorosi colpi di scena. Il giocatore ha già dato il suo consenso al trasferimento, ma prima di procedere vuole capire se rientra nel progetto tecnico di Luis Enrique al Paris Saint Germain. L'operazione potrebbe essere molto simile a quella di Wijnaldum dello scorso anno: prestito con parte dell’ingaggio a carico del club francese. [...]

(Il Romanista)