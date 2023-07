Sabitzer-Roma, decide Tuchel. L’alternativa è Renato Sanches

Bisogna aspettare la decisione di Tuchel sulla permanenza o meno di Marcel Sabitzer al Bayern Monaco. Il centrocampista austriaco è la prima scelta della Roma per occupare l’ultimo posto nel ruolo, ma per il momento il giocatore ha messo in stand-by i discorsi perché vorrebbe restare nel club tedesco. [...] Il colloquio dei prossimi giorni sarà senz’altro importante per capire il destino del centrocampista che guadagna circa sei milioni di euro (su di lui la Roma potrà beneficiare del decreto crescita). A quel punto, in base alla valutazione dell’allenatore, la Roma allaccerà i contatti con il Bayern Monaco. L’alternativa è Renato Sanches, incerto sulla permanenza al Psg, monitorato sempre Kamada ma ritenuto più un vero e proprio trequartista. [...]

(corsport)