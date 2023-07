Roma, Scamacca più vicino Alzata l'offerta al West Ham

LEGGO (F. BALZANI) - Ritrovarsi, a otto anni di distanza. Gianluca Scamacca e la Roma sono pronti ad abbracciarsi di nuovo e a riempire il vuoto lasciato dall'infortunato Abraham. Le parole al miele rilasciate dall'attaccante di Fidene alla Gazzetta sono solo l'apice di un corteggiamento reciproco iniziato circa un mese fa. Scamacca ha sempre voluto la Roma. Anche quando si è presentato il Milan, anche quando ha provato a bussare la Juve, anche quando l'amico Frattesi lo ha "tradito" preferendo l'Inter. Per celebrare il matrimonio però serve l'ok del West Ham. Pinto è disponibile ad alzare l'offerta per il prestito oneroso, ma il club inglese ha sempre ribadito di voler inserire l'obbligo di riscatto magari vincolato alle presenze. Un anno fa d'altronde Scamacca era sbarcato a Londra per quasi 40 milioni. Mourinho è convinto di poter far spiccare il volo a Scamacca dopo l'annata grigia in Premier, ma sul taccuino continua ad avere pure i nomi di Morata e Taremi che per ragioni diverse però sono di più difficile attuazione. La sensazione è che alla fine il West Ham si "accontenterà" di incassare qualcosa sperando nel boom di Gianluca in giallorosso. Manovre anche a centrocampo: Sabitzer apre a una leggera riduzione dell'ingaggio, ma nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Dominguez. L'argentino e potrebbe rientrare in uno scambio col Bologna che coinvolgerebbe anche Solbakken. A quel punto si aprirebbe uno slot sulla trequarti che potrebbe essere riempito dallo svincolato Kamada o da Okafor del Salisburgo. Intanto prosegue la prima parte del ritiro romano in una Trigoria bollente, il 22 tutti in Portogallo per la seconda parte (più fresca).