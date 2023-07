Roma-Sanches, ci siamo: Mourinho sceglie un centrocampo ad alta qualità

Oramai è davvero ad un passo, Renato Sanches e la Roma presto inizieranno a camminare insieme. Una sfida sia per il giocatore, che deve riscattarsi dopo un anno difficile al Psg (con 2 gol in 27 presenze) ma anche per il club, che ha deciso di puntare su un giocatore che negli ultimi due anni è stato martoriato dagli infortuni. (...) Roma e Psg, quindi, stanno trattando gli ultimi dettagli per chiudere una trattativa che porterà il centrocampista alla corte di José Mourinho con la formula del prestito oneroso (1-2 milioni di euro) ed un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorni ai 13 milioni. Il Psg, inoltre, contribuirà al pagamento di parte dello stipendio del portoghese, esattamente come già successo nella scorsa stagione con Georginio Wijnaldum. Sanches si è convinto, aveva voglia di aspettare una squadra che giocasse la Champions League, ma all’orizzonte si è materializzato solo un interessamento del Barcellona, ma neanche poi così concreto. Così ha capito che l’ipotesi-Roma può essere la soluzione giusta per ripartire. In più nei giorni scorsi ha parlato anche con Nuno Santos, il preparatore dei portieri giallorosso, che lo conosce per averci lavorato a Lille e che lo ha rassicurato sulla bontà del progetto e sulle ambizioni del club. (...) La Roma in questo inizio di stagione ha optato per il 3-5-2 e con Renato Sanches il reparto di centrocampo adesso è al grande completo. Il gioco delle coppie per ora dice Aouar (con cui Mourinho ha parlato a lungo ieri, a fine allenamento) e Pellegrini a sinistra, Cristante e Matic al centro e proprio Renato Sanches e Bove a destra. Poi ci sono anche il baby Pagano e, in prospettiva, il giovane Julen Jon Guerrero, il cui acquisto è ufficiale da ieri (prestito con diritto di riscatto, il Real Madrid manterrà il 50% sulla futura rivendita). È chiaro che Sanches partirà per conquistarsi un posto, con Aouar e Pellegrini che dovrebbe invece essere le due mezzali titolari, almeno nella prima fase. (...)

(gasport)