Roma, per Frattesi si cerca lo sconto. Dybala, c’è la corte degli arabi

Meno di una settimana al raduno e José Mourinho non ha ancora il centrocampista e l’attaccante per impostare la prossima stagione. (...)Non dipende solamente da Tiago Pinto (in questi giorni al lavoro dal Portogallo), ma anche dagli altri club che stanno aspettando il miglior offerente. Come il Sassuolo che ha messo in vendita Frattesi e attende un’offerta congrua dell’Inter: la richiesta è di 40 milioni, ma l’ad neroverde Carnevali è consapevole che nessuno ci arriverà se non qualche club di Premier a cui Davide ha detto “no” a priori. E allora è disposto a scendere a 35, cifra che i giallorossi potrebbero spendere se sommati il 30% da scalare, i 10 milioni di Volpato e Missori e un paio di sconto. (...) Se il piano Frattesi dovesse fallire, allora i nomi caldi sono quelli di Sabitzer, Renato Sanches e Kamada. (...) È stata annunciata la partnership con Adidas, giovedì verrà presentata la nuova maglia, che vestirà tutte le squadre giallorosse. Tra le foto pubblicate sui social, anche quella di una maglia numero 10 che apparteneva a De Sisti nella stagione 1977-78 e le foto di Totti e Giannini. In moltissimi hanno pensato che si trattasse di un messaggio sibillino per annunciare che Dybala vestirà la 10 il prossimo anno. In realtà era un omaggio ai grandi campioni del passato. Paulo resterà con il 21 a meno che non accetti la corte dell’Al-Hilal: gli arabi lo hanno chiamato, ma lui ha ringraziato facendo sapere che vuole restare nel calcio che conta. Ma se dovesse arrivare un’offerta indecente dire di “no” sarà più complicato.

(Il Messaggero)