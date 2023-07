Roma, per Aouar primi giorni a Trigoria. L’algerino sarà il jolly dello Special

A Roma verso le 11 del mattino il termometro già sfiora i 40 gradi. Il sole picchia sui campi del Fulvio Bernardini di Trigoria dove la squadra di Mourinho (che ieri ha aperto le porte a 4 bambini che hanno assistito alla seduta) sta svolgendo la prima parte di preparazione. I giocatori non possono far altro che adattarsi, anche se è già capitato che è stata annullata una seduta per troppa afa preferendone una in palestra. [...] Il tour in Asia è stato annullato e allora con grande gioia di José la proprietà ha dovuto adattarsi al suo volere. Sì, perché il viaggio intercontinentale era stato organizzato della presidenza che avrebbe voluto incassare gli oltre 3 milioni in una manciata di giorni d’estate. Tutto, però, è andato in fumo e allora la pianificazione è ripassata nelle mani di José che ha ottenuto quanto richiesto già qualche mese fa. Adesso mancano i rinforzi, l’unico nuovo elemento è Houssem Aouar (Ndicka si aggregherà il 17 luglio con gli altri “nazionali”). Il centrocampista algerino ingaggiato a parametro zero non sarà un titolare inamovibile, almeno in partenza, ma rientrerà nelle rotazioni tra il centrocampo e la trequarti e si prepara per esordire alla prima di campionato contro la Salernitana vista l’assenza di Pellegrini e Dybala per squalifica. [...]

(Il Messaggero)