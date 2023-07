Roma, pari con il Braga, Mou segue dalla tribuna. A segno El Shaarawy

Primo pareggio nelle amichevoli per la Roma, in un test più probante contro il Braga con i giallorossi che hanno usato per la prima volta la nuova maglia da trasferta. Mourinho ha provato inizialmente in attacco Belotti-El Shaarawy: il Gallo è rimasto in campo per 90 minuti ma ha faticato a trovare la porta, mentre il Faraone ha trovato il gol nel primo tempo su assist di Zalewski. Mourinho ha seguito la partita dalla tribuna con il suo staff, alternando tutti i giocatori a disposizione, ma si aspetta dei rinforzi.

Nei prossimi giorni Tiago Pinto volerà a Londra per chiudere cessioni (Karsdorp e Ibanez) e acquisti. In tal senso ieri nel ritiro dell'Atletico Madrid è andato in scena un faccia a faccia tra Simeone e Morata, col futuro dello spagnolo che resta in dubbio. Intanto Gianluca Scamacca continua a mandare messaggi sui social, con la Roma che continua a puntare al prestito oneroso (4-5 milioni) con obbligo di riscatto (legato alla qualificazione Champions). Per quanto riguarda il centrocampo in pole c'è sempre Renato Sanches mentre è stato proposto Lokonga dall'Arsenal che potrebbe partire in prestito secco. Dalle 16 di ieri, infine, è partita la vendita libera per Roma-Salernitana: atteso l'ennesimo sold out.

