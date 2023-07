Roma, oggi stagione al via. Sarà la terza volta di Mou

LEGGO (F. BALZANI) - Che il Mourinho-ter abbia inizio. Stamattina a Trigoria la Roma si ritrova per iniziare l'ultima stagione (da contratto) dello Special One, presente per accogliere tutta la squadra esclusi i nazionali che godranno di qualche giorno in più di vacanza. Tra le ore 8 e le 9 Dybala e compagni sono attesi a Trigoria tra chi dovrà ancora svolgere le visite mediche e chi vedrà per la prima volta i campi del Fulvio Bernardini. La Joya ieri era al Gp di Silverstone ed è vicino al rinnovo ("Lo vorrei al Chelsea", ha detto ieri Thiago Silva). Nel pomeriggio il primo allenamento. Si andrà avanti così fino al 20 luglio (il 15 amichevole con la Boreale) mentre il 22 è prevista la partenza per Faro, in Portogallo, dove la Roma dovrebbe restare fino al 2 agosto. Nel centro sportivo sono già presenti da alcuni giorni gli infortunati Abraham e Kumbulla oltre ad El Shaarawy e Zalewski che si sono tagliati le ferie. Due le facce nuove, per ora: Aouar (pure lui ha rinunciato a qualche giorno) e Ndicka. Mourinho ne vuole almeno 3-4 di più. Il portoghese, sbarcato sabato a Ciampino, ha detto di non aspettarsi nulla dal mercato. Ma ovviamente non è così. In questi giorni ha convinto Morata a sposare il progetto Roma, ma ora dovrà convincere i Friedkin a uno sforzo economico. Necessario per rinforzare un reparto coi numeri di una provinciale. Dietro allo spagnolo c'è Taremi cercato pure dal Milan. Discorso a parte per Scamacca che Mou considera un'ottima punta di riserva. L'altro grande sforzo va fatto a centrocampo. Due i nomi che mettono d'accordo sia Mou che la proprietà: De Paul e Sabitzer. Il primo può arrivare solo se viene ceduto Ibanez in tempi brevi. Difficile. L'austriaco, invece, può arrivare solo in prestito con obbligo di riscatto.