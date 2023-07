Roma, nuovo ritiro in Portogallo. Manca soltanto il sì dei Friedkin

A due giorni dal raduno, la Roma non ha ancora ufficializzato il programma estivo se non un paio di amichevoli (contro la Boreale il 15 luglio e il Tolosa il 6 agosto). Tutto lascia ormai presumere un ritorno in Portogallo, ma prima va risolto il nodo legato all'annullamento della partita contro il Tottenham a Singapore. Dan Friedkin, infatti, dovrà pagare una multa superiore a mezzo milione di euro e non ha ancora dato l'ok. Lo Special One vuole solo il Portogallo, motivo per cui alcuni dipendenti della società si sono recati in terra lusitana per organizzare il ritiro. La Roma ha già trovato l'hotel e l'impianto in cui si allenerà (50km da Faro) dal 22 luglio al 2 agosto, ma manca il via libera della proprietà.

Intanto sarebbe tornato in possesso della famiglia lo storico striscione della Sud "Brigata Roberto Rulli".

(Il Messaggero)