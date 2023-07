Roma, Mourinho torna domani e aspetta regali

Josè Mourinho torna e aspetta novità. Due anni fa, al suo sbarco nella Capitale, nella prima intervista disse di aspettarsi dei regali da parte dei Friedkin. Arrivò Abraham, poi l’anno successivo abbracciò Dybala e adesso spera di poter ricevere almeno una sorpresa prima dell’inizio del campionato. Quindi un centrocampista forte e un attaccante da venti gol a stagione. [...] Dopo le vacanze in Portogallo, José ha trascorso gli ultimi giorni a Londra insieme alla famiglia. Domani sbarcherà nuovamente nella Capitale per cominciare la sua terza stagione alla Roma, pronto a dare il massimo per centrare la qualificazione alla Champions e provare un’altra cavalcata europea e in coppa Italia. [...] Tiago Pinto spinge per avere Scamacca (conteso anche dal Milan), lo Special One invece ha nella sua lista Taremi (costa venti milioni, ma è un bomber e sarebbe adatto al suo gioco), En-Nesiry (gran lavoratore) e Belogun (giovane promettente ma già ipervalutato dall’Arsenal). E poi c’è Adama Traoré, un’idea del gm a costo zero e in fase di valutazione, non per cercare i gol ma velocità e potenza sulla trequarti. Manca poi un centrocampista, un bel numero otto che possa garantirgli dinamismo in mezzo al campo, qualità nella doppia fase e abilità nell’impostazione del gioco. Insomma, un giocatore da caratteristiche che al momento mancano nel reparto giallorosso. Sabitzer e Renato Sanches sono i giocatori seguiti, ma non gli unici. Mou sta sondando diversi profili per trovare il nome adatto al suo calcio, sempre nel rapporto qualità-prezzo. Il tempo comincia a stringere, José aspetta regali per costruire una Roma da Champions.

(corsport)