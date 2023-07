Roma, Morata con Scamacca. Pinto proverà il doppio colpo

Se l’attacco è tutto da ricostruire, la difesa al momento è il reparto più completo in attesa di capire quale sarà il futuro di Ibanez, che ha mercato soprattutto in Premier League ed è valutato almeno 30 milioni. Sabato a Trigoria si è visto per la prima volta NDicka che ha assistito alla sfida contro la Boreale dalla panchina, mentre in campo c’era Diego Llorente: «Alla Roma - le sue parole - mi sono sentito subito molto amato, volevo tornare e per me era l’unica opzione, ci tenevo a fare una stagione completa in giallorosso». Lo spagnolo ha anche commentato l'arrivo di Kristensen, suo compagno al Leeds: «Rasmus è un grande acquisto che ci può aiutare sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Morata? Il mercato cambia da un giorno all’altro, è molto volubile, noi siamo concentrati su quello che succede in campo e sul nostro lavoro. Ciò che accade fuori non ci riguarda».

[...]

(Corsera)