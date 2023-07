Roma, lavori in corso. Kristensen in arrivo, obiettivo Sabitzer ma il sogno è Morata

Dopo otto giorni di relax il gm Pinto è tornato a Roma ed è andato subito a Trigoria, dove ha incontrato Mourinho e assistito alla seduta pomeridiana della squadra. In chiave mercato Kristensen è in dirittura d'arrivo, con Karsdorp in uscita, mentre in attacco il riferimento è come sempre Scamacca, reduce da un primo tempo in amichevole contro il West Ham. Mourinho però in realtà sogna Morata, obiettivo complicato, ma il mercato sta aprendo anche ad altre piste. Verrà offerto Castellanos, reduce da 15 gol al Girona, mentre arrivano conferme per Okafor del Salisburgo.

A centrocampo Sabitzer è il giocatore che la Roma cerca, ma il Bayern Monaco vuole monetizzare. Renato Sanches è l'alternativa, ma a Trigoria stanno valutando. Tiago Pinto poi dovrà pensare al futuro di Dybala, dopo le sirene del Chelsea e le parole di Thiago Silva ed Enzo Fernandez che lo chiamano a Londra. Il giocatore vuole avvicinarsi ai 7,5 milioni che prendeva alla Juventus. A tenere banco poi ci sono i rinnovi di Zalewski e Bove: il primo ha il contratto in scadenza nel 2025 e prende 400.000 euro l'anno più bonus, il secondo 300.000 più bonus. Per lui la Roma chiede 20 milioni.

(Il Messaggero)