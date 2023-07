Roma, la tournée in Asia è saltata: si torna in Algarve

L'annullamento della tournée in Corea del Sud ha costretto la Roma a ridisegnare il suo precampionato, rinunciando anche all'amichevole contro il Tottenham organizzata a Singapore. Lunedì inizierà il raduno dei giallorossi e il 15 sfideranno la Boreale a porte chiuse. Poi si tornerà in Portogallo, probabilmente dal 22 al 30 luglio, ma questa volta a Faro. In Algarve i ragazzi di Mourinho disputeranno un paio di test, mentre il 6 agosto, poco prima della consueta amichevole di presentazione all'Olimpico, ci sarà Tolosa-Roma.

Il tecnico salterà la prime due giornate di Serie A e ieri il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni della squalifica di 10 giorni: "Ha leso gravemente la reputazione di Chiffi e messo in dubbio i meccanismi di designazione", si legge nel comunicato ufficiale.

Intanto è in dirittura d'arrivo il ritorno di Llorente nella Capitale con la formula del prestito secco. In chiusura anche l'affare Kristensen. Dall'Austria, invece, potrebbe arrivare Emegha, centravanti classe 2003 dello Sturm Graz, valutato 12 milioni di euro.

(corsera)