Roma-Inter, intrigo Morata

Non ci voleva. Proprio quando la Roma pensava di aver messo la freccia per Morata, il clamoroso dietrofront dell'Inter per Lukaku riapre la vicenda. L'attaccante spagnolo è diventato la priorità di Mourinho, ancor più di Scamacca, dal giorno in cui Abraham si è fatto male. Nonostante la clausola da 12 milioni e un ingaggio importante da 6.5 milioni a stagione, i contatti tra le parti erano ben avviati e continueranno ad andare avanti, ma ora c'è anche l'Inter. Perso Dzeko e lasciato andare Lukaku, Marotta ha subito chiamato l'agente di Morata. I nerazzurri potrebbero accontentare le richieste dell'Atletico Madrid e del calciatore, offrendo allo spagnolo anche la possibilità di giocare in Champions League. La Roma non può fare altro che contare sull'apertura e sulla disponibilità mostrata dal ragazzo al trasferimento nella Capitale. C'è ancora tempo, ma una cosa è chiara: se la Roma vuole Morata, deve sbrigarsi.

(Il Messaggero)