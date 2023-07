Roma, il tesoretto viene dalle fasce

Uno entra, uno esce: questo il leitmotiv del mercato della Roma dal 1° luglio. Ricevuto l'ok dalla UEFA per il rispetto dei paletti dal 2019 al 2022, Pinto sta cercando denaro per completare la rosa. Kristensen è arrivato e andrà a far coppia con Celik, motivo per cui si cerca una sistemazione per Karsdorp e Reynolds (il Westerlo ha offerto 3.5 milioni più il 20% sulla futura rivendita). L'olandese è più difficile da piazzare poiché viene valutato 8 milioni e al momento il ritorno al Feyenoord appare complicato. Proprio da lui, Reynolds, Vina e Spinazzola la Roma cerca liquidità: l'uruguaiano ha chiesto il rinnovo del prestito al Bournemouth, ma i giallorossi vogliono monetizzare, magari accettando un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza; Spinazzola invece è seguito dall'Al-Shabab, che ha offerto 6 milioni all'anno al calciatore e 7 alla Roma.

In entrata si sta lavorando sul doppio binario Scamacca-Morata: il primo è l'investimento in prospettiva, il secondo il centravanti esperto per l'instant team. Nella prossima settimana sono previsti contatti sia con il West Ham sia con l'entourage dell'attaccante spagnolo. Occhi comunque su André Silva e Okafor. A centrocampo l'obiettivo rimane Sabitzer, mentre Renato Sanches è l'alternativa.

(Il Messaggero)