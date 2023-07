Roma, il piano per vendere Ibanez. Vergine corteggiato dal Milan

E multa sia, ma da adesso inizia un altro mercato. La Roma dopo aver rispettato i dettami Uefa per il ffp, scegliendo la via del pegno economico pur di non essere strozzata dall’ansia plusvalenza, si appresta a vivere il bimestre decisivo per il completamento della rosa. Una campagna di rafforzamento, che passerà obbligatoriamente anche dalle cessioni. [...] Ibanez, sicuramente in partenza entro il prossimo 1 settembre: per lui Pinto ha ricevuto manifestazioni di interesse. Prezzo richiesto 35 milioni. Una cifra che ha spaventato gli interessati e non certo reso felici il calciatore e i suoi agenti. [...] Intanto trema il settore giovanile. Il responsabile Vincenzo Vergine è corteggiatissimo dal nuovo Milan targato Moncada che vorrebbe affidare al dirigente della Roma il nuovo corso rossonero. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del principale artefice dei successi del settore giovanile. .[...]

(La Repubblica)