Roma, "formula Wijnaldum" anche per Renato Sanches

LEGGO (F. BALZANI) - La crescita a costo zero prosegue. La Roma è pronta a portare a Trigoria un altro giocatore senza sborsare un euro per mantenere la sostenibilità imposta dall'Uefa. Si tratta di Renato Sanches che il Psg ha offerto due mesi fa e che ora sembra l'unica pista percorribile. Il portoghese, infatti, arriverebbe con una formula alla Wijnaldum: prestito con diritto di riscatto e metà stipendio (da poco meno di 6 milioni) pagato dai parigini che hanno provato pure a offrire Draxler e lo stesso Gini che tornerebbe volentieri nella capitale. L'ex Lille ha le caratteristiche giuste ma si porta dietro una tanti dubbi sulle condizioni fisiche. Basti pensare che nelle ultime tre stagioni ha saltato 52 partite per problemi muscolari. Oggi potrebbe arrivare l'affondo. Sanches dovrà convincere pure Mourinho più orientato su Sabitzer. In caso di cessioni si potrebbe provare anche per Dominguez. Il tecnico, intanto, aspetta ancora la punta con Scamacca che avanza a grandi passi e che comincia davvero a scalpitare. L'azzurro è uscito allo scoperto pubblicamente e ha già detto al West Ham di voler andar via, l'arrivo probabile di Broja a Londra agevola la via del prestito oneroso. Morata resta in ghiaccio a prescindere, il primo che accontenta le richieste dell'Atletico (15 milioni più bonus) se lo prende. Lui preferirebbe la Roma all'Inter, i Friedkin decideranno a breve sperando non lo facciano prima Marotta o Giuntoli. Affari minori: il Granada ha chiesto informazioni su Villar, Spinazzola è destinato a rimanere, Faticanti non rientra nei piani e ha chiesto di partire, bocciato Majchrzak che torna in Polonia.