Roma Femminile, giallorosse teste di serie al sorteggio

IL TEMPO (MAS.VIT.) - Il calcio femminile scalda i motori. Ieri sorteggio del primo turno di qualificazione alla fase a gironi della Women’s Champions League. L’evento non ha interessato direttamente la Roma, che entrerà in gioco nel secondo turno, quando si disputeranno i playoff. Dall’urna di Nyon, comunque, una buona notizia è arrivata: il Benfica e il BIIK-Shymkent sono finite entrambe nel Gruppo 6 ed una delle due sarà eliminata. Ciò significa che grazie al ranking la Roma di Spugna parteciperà al prossimo sorteggio (in programma il 15 settembre) da testa di serie.