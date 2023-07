Roma, esordio contro la Salernitana. A Natale il primo periodo di fuoco

L'esordio sarà come lo scorso anno contro la Salernitana, ma stavolta all'Olimpico nel weekend del 19-20 agosto. (...) Per i giallorossi partenza abbastanza equilibrata: dopo l'esordio all'Olimpico contro la Salernitana, la trasferta a Verona e il 3 settembre primo big match, in casa contro il Milan. A Natale e a inizio 2024 il primo periodo di fuoco: il 23 dicembre la formazione di Mourinho ospiterà il Napoli, poi trasferta a Torino con la Juventus (3o), di nuovo in casa con l'Atalanta (7 gennaio) e trasferta al Meazza con il Milan. (...) Sul fronte mercato, Tiago Pinto continuerà a lavorare sul centrocampista e sul

centravanti, cercando di finanziare il doppio colpo con alcune cessioni: da piazzare ancora gli esuberi Reynolds, Villar e Shomurodov (piace al Galatasaray), mentre tra i calciatori che lo scorso anno facevano parte della rosa in uscita ci sono Karsdorp, lbanez, Spinazzola («Siamo pronti a valutare le offerte che arriveranno», ha detto qualche giorno fa il suo procuratore dopo le voci di un interessamento dall'Arabia) e Solbakken (interessa ad Hoffenheim e Friburgo). (...)

(corsera)