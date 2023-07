Roma, Dybala testimonial della nuova maglia. Chelsea in attesa

È difficile trovare nella Capitale un tifoso che non si sia emozionato e allo stesso tempo esaltato nel vedere ieri mattina sui social la nuova maglia Adidas indossata da Paulo Dybala. Il brand tedesco e la Joya, un binomio vincente già in queste prime ore, con tante maglie vendute sia negli store sia online. [...] Paulo non indosserà la 10, continuerà con la sua 21 naturalmente in vendita negli store pieni zeppi di poster della Joya mentre esulta con la Dybala mask indossando la nuova maglia. [...] Il Chelsea (ma anche il Manchester United e il Tottenham) lo segue con grande attenzione, Pochettino lo stima da diversi anni e non vedrebbe l’ora di averlo in una rosa di campioni per poterlo gestire e utilizzare per dare fantasia al suo undici. E il Chelsea sarebbe pronto anche ad assecondarlo visto il prezzo scontato. La clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero fa inevitabilmente gola a tante squadre d’Europa e d’Arabia. [...]

(corsport)