Roma, colpi finali: Sanches e Scamacca più vicini. Per Pinto è la settimana decisiva

È la settimana in cui si può sbloccare tutto, con José Mourinho che spera di avere la squadra al completo prima dell’amichevole di Tolosa, in Francia, prevista per domenica prossima, il 6 agosto. È la settimana in cui Scamacca e Renato Sanches possono diventare giallorossi. [...] Ieri Gianluca Scamacca è rimasto inizialmente in panchina nell’amichevole che il West Ham ha perso in Francia per 3-1, contro il Rennes (i transalpini tra l’altro stanno pensando anche a Matic per sostituire Ugochukwu, in procinto di passare al Chelsea, ma difficilmente il serbo lascerà Trigoria). Moyes lo ha messo dentro solo a 20 minuti dalla fine, al posto di Paquetà, ma oramai il rapporto con gli inglesi è agli sgoccioli. Pinto a metà della prossima settimana sarà a Londra proprio per chiudere la pratica. [...] L’altro fronte aperto, invece, è quello legato a Renato Sanches, che in settimana tornerà a Parigi insieme al Psg, una volta conclusa la tournée asiatica della squadra di Luis Enrique. Una volta rientrato in Europa, il centrocampista portoghese potrà finalmente mettere nero su bianco il suo futuro.

(gasport)