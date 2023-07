Roma, chiave Frattesi: a centrocampo lui o un prestito top

Davide Frattesi. È intorno al suo futuro che si gioca un partita che potrebbe coinvolgere Renato Sanches e Marcel Sabitzer. [...] Inutile dire che Frattesi sarebbe ben felice di tornare “a casa”, ma stavolta – come ha detto lui stesso – ragiona «più con la testa che con il cuore», visto che lo scorso anno era rimasto deluso per la mancata concretizzazione della trattativa. Il che significa che, se Inter e Milan rompessero gli indugi, non farebbe storie per andare altrove. A Trigoria non se lo augurano, ma in ogni caso si fregano le mani al pensiero che, l’acquirente pagasse i 40 milioni chiesti dai neroverdi, ben 12 milioni finirebbero nelle casse giallorosse. Un tesoretto secco di plusvalenze da poter gestire. A quel punto, però, ci sarebbe sempre da portare una mezzala importante nel gruppo, così sono tornati di attualità due profili che i giallorossi hanno seguito in passato, che però la Roma vorrebbe solo in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Si tratta di appunto di Renato Sanches, 25 anni, in forza al Psg, e Marcel Sabitzer, 29 anni, di proprietà del Bayern Monaco, ma reduce da una stagione (poco felice) in prestito nel Manchester United. [...] Sono monitorati profili diversi, sia pure ambiti da altri, come Fred del Manchester United, Samardzic dell’Udinese e Musah del Valencia. È la partita intorno a Frattesi, però, che deciderà tutto. E la Roma non ha fretta.

(gasport)