Roma a casa di Mou. Squadra in Algarve: sono giorni chiave

C'era un motivo se Mourinho insisteva tanto per riportare la Roma in Portogallo. La temperatura ad Albufeira non supera i 26 gradi e la sera scende anche a 17/18. Il pasticcio in cui si era impantanata la società con la tournée asiatica ha offerto al tecnico un'occasione alternativa che è stata colta in extremis e che ora permette alla squadra di lavorare in condizioni ideali. Lo Special One ha convocato 24 calciatori ed è in attesa dei rinforzi, in particolare del centravanti. Intanto, oltre a Solbakken (infortunatosi nell'ultima amichevole), ha portato con sé anche i due "bambini" Pagano e Pisilli. Sono stati esclusi gli esuberi: Villar (direzione Granada), Shomurodov (vicino al Cagliari), Reynolds e Vina. Presente invece Karsdorp, che in teoria è sul mercato.

La Roma disputerà tre amichevoli: il 26 sfiderà il Braga, il 29 con un avversario da stabilire (chiesta la disponibilità allo Sporting) e il 2 agosto il Farense. Dopo l'ultima sfida è subito previsto il ritorno in Italia, per poi giocare nuovamente il 6 agosto contro il Tolosa. Il 13 dovrebbe esserci l'ultimo test (ipotesi Frosinone e Ternana), a una settimana dall'inizio della Serie A.

