Rocchi guarda al futuro e punge Mou

IL TEMPO (S, PIERETTI) - Quasi un monopolio. Il tecnico della Roma José Mourinho - suo malgrado -entra in scena anche nella conferenza stampa che ha svelato le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi e il presidente federale Gabriele Gravina hanno provato a chiudere le polemiche che hanno caratterizzato l'ultima stagione. «Non c'è alcun problema personale né con Mourinho, né con la Roma o tantomeno altri allenatori e società - sottolinea il designatore Gianluca Rocchi - tuttavia non è possibile vedere una partita con 30 persone a bordo campo fare un caos pazzesco». Il messaggio è chiaro, ed è evidentemente rivolto ai componenti la panchina giallorossa che in questa stagione hanno avuto numeri da record per quanto riguardai cartellini. «Non si può dialogare con chi aggredisce verbalmente e fisicamente un direttore di gara - continua Rocchi - alcuni comportamen-ti non sono un bel vedere, se vogliamo vivere in una società civile allora l'educazione deve essere alla base». Dalla prossima stagione sarà possibile ascoltare le comunicazioni audio tra direttore di gara e Var. «Un'iniziativa all'insegna della trasparenza - afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina - perché non abbiamo nulla da temere». Il presidente degli arbitri Pacifici ha annunciato il ritorno di Alfredo Trentalange nell'Aia dopo le sue dimissioni per il caso D'Onofrio: l'ex numero uno degli arbitri sarà il responsabile di una commissione che seguirà i progetti dell'associazione oltre che la parte legata all'osservatorio sulla violenza.