Rinnovo e gol: El Shaarawy vola

IL TEMPO (M. CIRULLI) - El Shaarawy, l'uomo di Mourinho. Il Faraone è uno dei calciatori più utilizzati dallo Special One da quando è arrivato sulla panchina della Roma. Oltre alle doti tecniche indiscutibili del classe '92, il tecnico portoghese ha imparato infatti ad apprezzare anche la sua duttilità. «Nasco come esterno sinistro puro - ha affermato El Shaarawy al termine del match con il Braga - ma mi sono spesso adattato come quinto e sono pronto a farlo ancora». Fresco di un nuovo contratto, l'attaccante di Savona ha sempre nel cuore la maglia giallorossa: «Sono felice di stare qui, il rinnovo era la mia priorità e voglio dare il massimo».