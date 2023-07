Rinforzi a costo zero

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un mercato a costo zero. Kristensen sarà infatti il quarto acquisto giallorosso senza aver speso neanche un euro. L'esterno danese nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche di rito e arriverà con la stessa formula di Llorente, tornato nella Capitale sempre dal Leeds, ovvero il prestito secco per una stagione, sfruttando così la clausola presente sui contratti dei calciatori tesserati dal club inglese che permetteva di liberarsi per dodici mesi a causa della retrocessione. Il classe '97, che andrà quindi a insediare Celik per una maglia da titolare per la prossima stagione, è infatti il quarto acquisto a costo zero di Pinto dall'inizio del calciomercato. Oltre a lui e il centrale spagnolo, il generai manager è infatti riuscito a ingaggiare al termine dei rispettivi contratti e con un lavoro di corteggiamento durato quasi un anno prima Aouar, prelevandolo dal Lione, e poi N'Dicka dall'Eintracht Francoforte. Una tecnica ormai rafforzata, considerando anche le due finestre di mercato dello scorso anno dove sono infatti arrivati ben otto giocatori senza spendere un euro, l'unica eccezione fu infatti Celik, come sottolineato spesso da Mourinho, per il quale furono spesi sette milioni: Dybala, Matic, Belotti, Wijnaldum e Svilar in estate e Solbakken e Llorente nella sosta invernale. Una tattica che potrebbe continuare anche con i prossimi arrivi, viste anche le imposizioni dovute dal settlement agreement concordato con la Uefa. Oltre a Sabitzer del Bayern Monaco la Roma monitora anche Renato Sanches del Paris Saint Germain. Prima dell'arrivo di Luis Enrique il calciatore sembrava ai margini del progetto del club francese. La volontà del portoghese - che guadagna 6,5 milioni l'anno, ma potrebbe usufruire del decreto crescita - sarebbe quella provare a convincere il tecnico e nei prossimi giorni, durante il ritiro. Capitolo attaccanti, la Roma vorrebbe riportare Scamacca nella Capitale, forti di un accordo con il calciatore e le dichiarazioni d'amore ai giallorossi nei giorni scorsi, ma il West Ham, almeno al momento, non sembra voler aprire al prestito oneroso. Un altro nome accostato ai giallorossi per l'attacco è quello di Morata, per il quale sembrano essersi mossi alcuni club arabi. Nella giornata di ieri l'entourage del calciatore di proprietà dell'Atletico Madrid era infatti in Arabia Saudita per valutare un possibile trasferimento nel campionato che si sta accaparrando molti calciatori dei top club europei. Non risultano in-vece ancora offerte ufficiali da parte di squadre saudite per Spinazzola, per il quale ci sono invece stati sola-mente interessamenti. Il terzino sinistro ha un contratto in scadenza nel 2024, e almeno al momento la Roma non ha ancora parlato con l'entourage per un possibile rinnovo.