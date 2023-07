Renato Sanches come Wijnaldum: la Roma tratta il prestito con il Psg

Renato Sanches come Gini Wijnaldum. È questa l’operazione che la Roma vorrebbe mettere in piedi, di nuovo, con Paris Saint-Germain. Naturalmente la speranza è che poi il rendimento del centrocampista portoghese sia migliore rispetto a quello dell’olandese, ma finanziariamente le due operazioni dovrebbero essere molto simili. Il gm Pinto ha la necessità (obbligo?) di continuare a portare a Trigoria calciatori a costo zero, se prima non avrà incassato soldi dalle cessioni, che al momento sono bloccate. [...] La necessità del Psg è di sfoltire la rosa, e per questo l’operazione potrebbe andare a buon fine. [...] Sulla cessione di Spinazzola infine c’è il veto di Mourinho, ma l’esterno ha il contratto in scadenza e questa potrebbe essere l’ultima sessione di mercato in cui la società può monetizzare. Il Granada ha chiesto informazioni su Villar, rifiutata invece un’offerta per il giovane centrocampista Giacomo Faticanti, neo campione d’Europa con la Nazionale Under 19. Faticanti è comunque sul mercato.

(corsera)