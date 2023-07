Qui ci vuole Alvaro

Caro Tiago Pinto, giorni fa ti ho fatto i complimenti per la prima parte del lavoro, quello delle dismissioni obbligatorie. [...] Sono convinto che la prossima stagione - l'ultima alla Roma per te e Mourinho (...) se i Friedkin non vi allungheranno i contratti - possa essere aperta a più soggetti: nessuna società dispone delle risorse per migliorare sensibilmente la squadra. Di conseguenza, se la Roma dovesse riuscire a fare un paio di colpi di alto livello, potrebbe divertirsi e far divertire: non si possono pretendere continui miracoli da Mourinho.

L'infortunio di Abraham ha posto il problema (enorme) del centravanti, in particolare di un attaccante da manovra e doppia cifra. Morata, lo sai bene, è il preferito di Mourinho e Dybala. Lo spagnolo costa 22 milioni più l'ingaggio, per cui serve uno sforzo: vendi per 22 (Ibanez, Solbakken, Celik e anche Spina, se proprio devi) e consegna a Mourinho un gruppo più attrezzato dell'ultimo.

(corsport - I. Zazzaroni)