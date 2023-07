Questo non è un mercato per giallorossi. Tiago Pinto e quelle cessioni impossibili

La Premier League e il mercato d'Arabia sta rendendo ricco il campionato italiano, sistemando i conti di tutti i club: il Milan con Tonali, l'Inter con Onana e Brozovic, la Lazio con Milinkovic-Savic, il Napoli con Kim e tante altre. Tutti tranne la Roma. La strategia dei giallorossi è quella di non svendere i propri giocatori, si inizia la trattativa solo quando coincide domanda e offerta. Da qui le cessioni di Tahirovic e Felix, con Zaniolo ceduto alla metà della valutazione ma per motivi disciplinari.

In questo panorama c'è però c'è da considerare il ffp, la risistemazione dei conti, le plusvalenze e gli incassi. La Roma non può vendere se non al suo prezzo, ma se non lo fa non può fare acquisti. Scamacca aspetta, Renato Sanches guarda dalla panchina e Morata osserva i messaggi social di Mourinho. Ibanez vale 30 milioni ma di offerte non ce ne sono, così come per Karsdorp e Spinazzola. Per un motivo o per l'altro però, la Roma i giocatori non li vende. Bene per chi pensa a non indebolire la squadra, un po' meno per chi vorrebbe scegliere gli acquisti.

(La Repubblica)