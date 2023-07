Quattro gol alla Boreale per iniziare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma vince 4-0 con la Boreale nel primo test della stagione. A Trigoria la squadra di Mourinho è scesa in campo contro la squadra di Eccellenza con il 3-5-2. Tra i pali Boer, con Mancini, Llorente e Karsdorp a formare la linea a tre. Centrocampo inedito con Matic, Aouar e Pagano, con Zalewski ed El Shaarawy a presidiare le fasce. Il tandem d'attacco era invece formato da Dybala e Belotti. Proprio quest'ultimo dopo, sfruttando una verticalizzazione di Karsdorp, ha realizzato l'assist dell'1-0 per Pagano, che deve solo ribadire in rete.

Nel secondo tempo i giallorossi passano al 4-3-3, Boer e Dybala lasciano il terreno di gioco per Svilar e Solbakken. Ed è proprio il norvegese a firmare il 2-0 sfruttando la non ottima respinta del portiere avversario sul tiro di Aouar. Il 3-0 arriva poco dopo con El Shaarawy che dalla sinistra lascia partire una botta a giro che batte l'estremo difensore della Boreale. La rete del 4-0 arriva a fine partita con il primo gol di Aouar con la maglia della Roma grazie a un bel colpo da fuori area.