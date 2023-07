Provaci ancora Mou

José Mourinho è il condottiero e l'idolo della tifoseria giallorossa. Quest'oggi lo Special One torna nella Capitale per dare vita alla sua terza stagione con la Roma e i sostenitori ora gli chiedono la qualificazione in Champions League. Il benvenuto virtuale, però, glielo ha dato il Tribunale Federale Nazionale, che ha pubblicato le motivazioni della sua squalifica di 10 giorni in seguito a quanto accaduto con l'arbitro Chiffi. Il tecnico aveva firmato una lettera in cui chiariva di non aver voluto mancare di rispetto all'arbitro e di non dubitare della correttezza delle procedure di designazione, ma la parola "scuse" non appariva e il TFN ha deciso di respingere il patteggiamento.

Lunedì inizierà il ritiro e Mourinho aspetta rinforzi in attacco: continua il pressing per Scamacca e Adama Traoré. Intanto il tecnico si aspetta anche un esterno destro (Kristensen in arrivo) e una mezzala (il sogno è Sabitzer).

(gasport)