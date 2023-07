Primo giorno: Aouar unico volto nuovo. I nazionali tornano fra una settimana

L’appuntamento è fissato per le 10. Ma c’è da scommettere che qualcuno anticiperà l’arrivo, provando a dribblare l’ondata di affetto che, nonostante il caldo, è pronta a sommergere i calciatori. Le vacanze sono finite. Per tanti ma non per tutti. Perché oggi a Trigoria, ad iniziare la 48 ore dedicata ai test fisici e medici (da non escludere che parte di questi vengano poi completati avvalendosi della struttura del Campus Biomedico), mancheranno i nazionali. (...) Di volti nuovi, il solo Aouar. L’algerino è l’indiziato numero uno a diventare il jolly della mediana. Che sia 3-5-2, 3-4-1-2 o 3-4-2-1 poco cambia. Nel Lione, infatti, ha dimostrato di saper giocare sia in un centrocampo a due che a tre, capace di districarsi sia come mezzala di regia che d’incursione, oltre a trequartista. Un po’ tutto insomma. (...)

(Il Messaggero)