Dopo aver effettuato i test fisici la Roma Primavera è pronta per il ritiro a Saint-Vincent. Gli uomini di Guidi andranno domani in Valle d'Aosta, dove resteranno fino al 29 luglio. Qui si disputeranno tre amichevoli: contro una rappresentativa locale, il Cagliari e il Lecco. Nel frattempo è arrivata l'ufficialità della cessione del portiere Gabriele Baldi, che la prossima stagione difenderà i pali del Giugliano in Serie C.

(Il Romanista)