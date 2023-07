Prima di Aouar con la Boreale a Trigoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Questa mattina il primo test amichevole a Trigoria. Alle 10.30 la Roma affronterà tra le mura di casa la Boreale. A differenza dello scorso anno, quando Mourinho decise di blindare il Fulvio Bernardini, la partita sarà aperta ai cronisti – ma non verrà tuttavia trasmessa in televisione. Mourinho affronterà la squadra che milita in Eccellenza con gli uomini contati. Lo Special One, infatti, dovrà fare a meno di tutti i calciatori attualmente in vacanza che torneranno solamente il 17 luglio. Ci sarà tuttavia spazio per quei giocatori che difficilmente hanno trovato spazio le scorse stagioni, come per esempio Svilar tra i pali, e i nuovi arrivati. Se si vorrà confermare il 3-5-2 visto sulla lavagna di Mourinho qualche giorno fa, le scelte sono pressoché già fatte: in porta uno tra il serbo e Boer, mentre in difesa spazio a Mancini, Smalling e Llorente, gli unici tre centrali a disposizione. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski, mentre anche il centrocampo è obbligato e inedito, essendo composto da Matic, Pagano e Aouar. In attacco ampia scelta con Belotti, Solbakken, Dybala ed El Shaarawy a disposizione di Mourinho.