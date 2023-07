Presto che è tardi: il fattore tempo non è alleato di Mou

Va bene che c'è bisogno di tempo. C'è sempre bisogno di tempo. E va bene pure che c'è ancora tempo per poter perfezionare la rosa. Va bene tutto (o quasi...), ma sta di fatto che José Mourinho è sempre in attesa che al cancellone verde di Trigoria si presentino il centravanti e il centrocampista chiesti da settimane (mesi?) a Tiago Pinto. […] Qui non si tratta di difendere a priori il lavoro del tecnico o di dargli alibi preventivi; qui si vuole semplicemente sottolineare l'attuale incompletezza della rosa. […] Presto che è tardi; verrebbe da dire. Come anticipato, c'è tempo. Ma anche il tempo ha un limite. E il rischio di ritrovarsi con il cerino in mano va allontanato il più velocemente possibile.

(corsera)