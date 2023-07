Pomeriggio libero per la squadra: gita in barca per Matic e Paulo

Dopo la doppia seduta domenicale e quella del mattino di ieri (...), José Mourinho ha concesso ai suoi giocatori il pomeriggio di libertà (con cena obbligatoria in albergo, ore 20). Alcuni calciatori sono rimasti in hotel, altri sono stati avvistati nel centro di Albufeira, e poi c'è chi - come Matic e non solo - ha scelto di passare una mezza giornata in barca. Il serbo, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto insieme con Dybala, Llorente, Rui Patricio, Svilar, Ibanez e Smalling a bordo di un'imbarcazione lungo le coste del Portogallo. (...)

(Il Messaggero)