Plusvalenze e partnership, ora qualcuno ci spieghi bene

La premessa importante è che la Roma non ha commesso nulla di illecito, ottenendo i 30 milioni che servivano entro la fine del mese per via degli accordi con la Uefa. Molti club devono vendere e la Roma c'è riuscita con un guadagno economico e senza scambi. Qual è stata però la differenza tra quello che ha fatto la Roma e quello che è costato alla Juventus 10 punti di penalizzazione? C'è da specificare che la Corte d'Appello non è entrata nel merito delle singole plusvalenze ma ha punito l'aver messo in piedi un bilancio sistemato grazie alle plusvalenze con club amici.

Centinaia di plusvalenze hanno alimentato il calcio italiano e sta continuando ad andare così, almeno dalle parole dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: "Alla Roma ci lega un rapporto giusto, anche con Tiago Pinto. Nel momento in cui c'è stata da fare quest'operazione con dei ragazzi giovani l'abbiamo fatta, anche entro il 30 giugno perché avevano delle necessità". Il problema è spiegare bene la differenza, magari è solo un problema di comunicazione e non di giustizia.

(Tuttosport)